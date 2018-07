Die Gemeinde präsentiert ihre Besonderheiten

Anzeige

Altlußheim.Straßenfest, das heißt in Altlußheim mehr als Essen, Getränke und Musik. Die Besucher erhalten auch Einblicke in Besonderheiten des Gemeindelebens. Außerdem sollen die jungen Besucher nicht zu kurz kommen, weshalb die Organisatoren um Annette Schmidt aus dem Vorzimmer von Bürgermeister Uwe Grempels auch an ein Kinderprogramm gedacht haben, das von 12 bis 19 Uhr in der Hirtengasse abläuft.

Dort bietet die Turnabteilung des TV Kinderschminken, Haarsträhnen und Tombola an. Hort und Jugendtreff laden zum Basteln ein, und der evangelische Kindergarten „Regenbogen“ informiert über seine Pläne für ein Familienzentrum.

Die Grünen haben sich ein Sommer-Quiz ausgedacht, und bei den „Iwwerzwerche“ läuft von 12 bis 17 Uhr wieder der Vorverkauf für ihr neues Stück „Der Urlaubsmuffel“, das am 17. November im Emil-Frommel-Haus Premiere hat.