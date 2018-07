Die Grundkomponente des Denkens

Anzeige

Feste Annahmezeiten

Werke für den Kunstpreis 2018 werden zu drei festgelegten Annahmezeiten angenommen: Die Arbeiten können am Mittwoch, 3., und Samstag, 6. Oktober, von 10 bis 18 Uhr sowie am Freitag, 5. Oktober, von 14 bis 18 Uhr persönlich oder durch einen Beauftragten im Kulturzentrum Franck-Haus, Untertorstraße 6, in Marktheidenfeld eingereicht werden. Die Anlieferung der Kunstwerke kann nur an der Annahmestelle erfolgen.

Mit 2000 Euro dotiert

Der Kunstpreis 2018 der Stadt Marktheidenfeld ist mit 2000 Euro dotiert, der Publikumspreis mit 500 Euro. Der Publikumspreis wird im Rahmen der Kunstpreis-Ausstellung ermittelt, die vom 20. Oktober bis 30. Dezember 2018 im Kulturzentrum Franck-Haus in Marktheidenfeld stattfindet. Dort werden die von der Jury ausgewählten Werke gut zwei Monate lang präsentiert.

Der Kunstpreis der Stadt Marktheidenfeld wird alle zwei Jahre zu wechselnden Themen und Techniken ausgeschrieben. Erstmals wurde er 1998 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Stadterhebung Marktheidenfelds vergeben. Unter den eingereichten Arbeiten wählt eine fünfköpfige Jury, bestehend aus drei Fachpreisrichtern und zwei Sachpreisrichtern, die Arbeiten aus, die in der Kunstpreis-Ausstellung ausgestellt werden. Gleichzeitig bestimmt sie den Kunstpreisträger, der zusammen mit dem Publikumspreisträger im Rahmen der Preisverleihung am 16. Dezember bekanntgegeben wird. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.07.2018