Die idyllische Landschaft trügt

Kobolde, Mafia, Glaube, Berge: Mit „Das Böse, es bleibt“ ist dem Italiener Luca D’Andrea ein vielschichtiger Thriller gelungen. In den Weiten der Südtiroler Berge lauert das Böse in einem gedrungenen Erbhof. Die junge Marlene stiehlt ihrem skrupellosen Ehemann, einem Unterweltboss, wertvolle Saphire – und verunglückt auf der Flucht mit dem Auto auf einer abgelegenen Bergstraße. Dort findet sie Simon Keller, ein „Baur“, Eigenbrötler. Er bringt Marlene in den Erbhof am Ende eines Seitentals, weit weg vom nächsten Ort, kümmert sich um die verletzte Frau. Ein wunderlicher, fürsorglicher Kerl.

So beginnt der Roman „Das Böse, es bleibt“, das zweite Buch des italienischen Schriftstellers Luca D’Andrea. Das Böse im Menschen offenbart sich in diesem Werk auf vielschichtige Weise. Da ist der Mann von Marlene, der von allen nur Herr Wegener genannt wird – ein kaltblütiger, mordender Opportunist, der sich als Jugendlicher in den Bergen den Nazis als Informant andiente. Zudem ist da ein namensloser Mann, der aussieht wie ein Hollywood-Star und tötet wie eine Maschine. Und da ist Simon Keller, der Baur. Ein gläubiger Mensch mit einer dunklen Vergangenheit, die sich langsam entblättert. Der Schweine hat und ihnen Namen gibt. Eines, „Lissy“, ein Ungetüm von einer Sau, mit scharfen Hauern, behütet er besonders – und mit allen Mitteln.

Vergangenheit. Sie ist ein zentrales Thema des Buches. Jeder der Charaktere ist durch frühere Geschehnisse belastet und wird wieder von ihnen eingeholt. Manchmal wird es auch mythisch: Es geht um Kobolde, die Bibel, den Glauben, Grimms Märchen. Kammerspielartig streut D’Andrea solche Sequenzen immer wieder ein. Sie zeichnen das Buch aus, sind manchmal aber auch etwas langatmig.