Die Jonakirche auf der Blumenau – klein, aber fein

Sie gilt als Perle des modernen evangelischen Kirchenbaus und wurde 2009 in die Liste der Kulturdenkmäler Baden-Württembergs aufgenommen: Die 1961 nach Plänen von Helmut Striffler im Mannheimer Norden errichtete Jonakirche ist Vielen auch als Blumenau-Kapelle bekannt. Nach dem Propheten Jona wurde sie erst 1997 benannt. Ihr Grundriss, betonte Striffler stets, habe sich einfach ergeben. Seine planerische Herausforderung bestand seinerzeit darin, auf einer relativ kleinen Fläche eine große Raumtiefe zu erzeugen. So habe sich die Form einer langgezogenen Diagonalen ergeben, die seither vielfach als Fischform gelesen wird. Die Wirkung dieser Sichtbetonkirche ist innen wie außen gleichermaßen intensiv. Dieses Schmuckstück ist nach Vereinbarung und zu den Gottesdiensten geöffnet. Am Samstag um 18 Uhr, spricht Prädikant Dieter Sablotny im Gottesdienst über „Nur noch eine kleine Weile - Gedanken zu Jesaja 29“. dv (Bild: Merkel)

