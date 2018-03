Anzeige

Die Karwoche beginnt - am Karfreitag, 30. März, gedenken Christen der Kreuzigung und damit des Todestags Jesu Christi. Sein Leiden und Sterben am Kreuz steht für den Sieg der Liebe über den Tod. Die Kirchen sind am Karfreitag nicht geschmückt, die liturgische Farbe ist schwarz. Gottesdienste und Passionskonzerte stimmen auf diesen Tag ein, dessen Name sich von „karen“ (altdeutsch: wehklagen) ableitet. In Mannheim-Rheinau findet um 11 Uhr ein ökumenischer Kreuzweg für Kinder statt, der in St. Johannes beginnt. Auf den auch „stillen Freitag“ genannten Tag folgt die frohe Osterbotschaft: Das Leben ist stärker als der Tod. dv/schu