Die Kraft der zwei Farben

Der Peugeot 308 GTI im Test

Peugeot hat am 308 gefeilt und schickt auch den GTI überarbeitet an den Start. Die zweifarbige Sonderlackierung „Coupe Franche“ gibt es nur für den Peugeot 308 GTI und zwar in Rot-Schwarz oder Blau-Schwarz.