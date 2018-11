Die Kultserie spielt Krieg

Die schwache siebte Staffel von „The Walking Dead“ mussten die Fans erstmal verkraften. Und sich daran gewöhnen, dass die letzten Menschen in der zombieverseuchten Welt allmählich ins Mittelalter zurückfallen, mit rastagelockten Herrschern, die Tiger als Leibwächter halten. Noch unerfreulicher: Ikonische Hauptfiguren wie Rick Grimes (Andrew Lincoln) und Daryl Dixon (Norman Reedus) kamen in der Auseinandersetzung mit dem herrschsüchtigen Negan (Jeffrey Dean Morgan) und seinem militanten Saviors-Clan fast komplett in Opferrollen. Damit waren die zahlreichen Fans offensichtlich nicht sonderlich glücklich, so dass die Einschaltquoten in den USA massiv sanken.

Gegen Ende wendet sich das Blatt ein wenig, und so beginnt die achte Staffel mit einer großen, militärisch geplanten Attacke auf Negans Hauptquartier: „The Walking Dead“ spielt Krieg. Das angesichts knapp gewordener Munition völlig unrealistische Baller-Spektakel (allein Rick Grimes soll 4000 Schuss aus dem Maschinengewehr abgefeuert haben) sieht zunächst aus, als hätte sich die Serie in eine Folge der „Expendables“-Kinoreihe verirrt. Dazu sind die Kampf-Schauplätze für den Zuschauer auch recht unübersichtlich und verwirrend.

Exzellentes Bonusmaterial

Hier hilft die opulent ausgestattete Blu-ray-Edition mit wirklich instruktivem Bonusmaterial: Die ausführliche Zusammenfassung „Inside The Walking Dead“ und ein Making-Of bringen durch Interviews mit Darstellern und Produzenten viel Licht ins Dunkel. So gehen einem jede Menge Lichter auf, wenn man sich die Staffel noch einmal anschaut. Was sich auch deshalb lohnt, weil es sechs erweiterte Episoden zu sehen gibt und die starke neunte Staffel, die aktuell bei Fox über Sky zu sehen ist, danach noch mehr Spaß macht. Sehr zu empfehlen ist nicht nur wegen der besseren Tonqualität das englische Original. Denn der Synchronisation und den übersetzten Dialogen merkt man im Deutschen leider oft die Hektik an, in der sie entstehen müssen.

ANach dem überladenen Auftakt gewinnt Staffel acht t relativ schnell an Qualität. Durch hochspannende Showdown-Kämpfe Mann gegen Mann. Aber auch durch psychologische Kammerspiele, die Figuren wie Negan und sogar den altbekannten Rick neu ausleuchten. Die Grenzen zwischen Gut und Böse, Held, Antiheld und Massenmörder verschwimmen. Die grundsätzlichen ethischen Fragen, die diese Zombie-Serie lange so unglaublich faszinierend gemacht haben, rücken wieder in den Mittelpunkt. Das zeigt sich etwa an der zur Anführerin einer Siedlung aufgestiegenen, einst so braven Farmerstochter Maggie Rhee (Lauren Cohan). Auch ihr Killer-Potenzial scheint auf – etwa, wenn es um den Umgang mit Kriegsgefangenen geht, die man angesichts extrem knapper Ressourcen eigentlich nicht versorgen kann.

Carl Grimes inspiriert

Obwohl die Zombiehorden für die Handlung längst nur Grundrauschen oder eine Art Naturgewalt darstellen, fordern sie ein zentrales Opfer: Ricks Sohn Carl (seine beste Spielleistung: Chandler Riggs). Er wird gebissen, als er einen Unbekannten retten will, der später zum Arzt seiner Gemeinschaft wird. Der Junge stirbt und macht in fast messianischer Manier das eigentlich undenkbare Ende der Staffel möglich. Vor seinem Tod schreibt Carl Briefe im Stil der Bergpredigt, auch an Negan, und wird so zur Inspiration, eine bessere Welt zu schaffen. Denn beim alles bestimmenden Kampf ums Überleben schaut er über den Tag hinaus. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018