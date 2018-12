Die Lerche trällert in Topform

Nur die Fantastischen Vier hatten bisher zweimal die Ehre, auf Einladung des Musiksenders MTV eine „Unplugged-Show“ aufzunehmen. Dass Udo Lindenberg da nachziehen darf, rechtfertigt nicht nur sein Nimbus als Deutschrock-Pionier, sondern vor allem der enorme Aufschlag des Vorgängers „MTV Unplugged – Live aus dem Hotel Atlantic“ (2011), der mit mehr als 1,1 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Platten in Deutschland gehört.

Die in allen erdenklichen Varianten erhältliche, satte dreieinhalb Stunden lange Show wurde vor jeweils 500 Gästen vom 4. bis zum 6. Juli 2018 in der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel aufgeführt. Daraus entstand nicht nur ein Live-Mitschnitt, sondern ein auch auf Blu-ray-Disc sehr ansehnlicher Konzertfilm. Dessen lockere Rahmenhandlung hat maritimen Hintergrund. Weshalb das Werk „MTV Unplugged 2 – Live vom Atlantik“ heißt. Auch die enorme Zahl von Musikern trägt größtenteils passende Uniformen, es gibt auf der Bühne eine Hafenbar, die gegen Ende im Stil der großen Lindenberg-Tourneen Ende der 1970er auch von Nixen und anderen nautischen Wesen bevölkert wird.

Handwerklich fast perfekt

Aber das ist letztlich Beiwerk. Wichtiger: Handwerklich kann man eine solche Show kaum besser gestalten. Der 72-Jährige hat sich nicht nur eine siebenköpfige „Unplugged“-Band mit Meistern im halbakustischen Fach zusammengestellt. Sondern auch eine Streicherauswahl des NDR-Elbphilharmonie-Orchesters, eine exzellente internationale Bläsersektion, drei wie immer stimmgewaltige Chorsänger und die singenden Kinder Kids On Stage. Letztere hübschen die neue Nummer „Wir ziehen in den Frieden“ auf. Erstaunlich ist dabei, wie sinnvoll und sparsam dosiert die Orchesterelemente in die Arrangements eingebettet wurden. Sie klingen nie nach kitschverdächtiger Klangtapete, stattdessen sorgen sie für Opulenz, wo es Sinn macht – oder betten sich rhythmisch reizvoll ein. Noch erstaunlicher: Die Gesangsleistung der selbst ernannten Lerche Lindenberg, die im Schnitt tatsächlich besser klingt als 2011. Gegen Ende der Show wird er immer lockerer und räumt mit dem altgedienten Panikorchester im Dixieland-Stil ab.

Da kann sich Lindy getrost wieder ein paar sehr starke Stimmen auf die Bühne holen, ohne abzufallen. Selbst vor Andreas Bourani, Deine-Cousine-Frontfrau Ina Bredehorn, den höchst harmoniebegabten Texanern The Last Bandoleros oder dem wunderbaren australischen Duo Angus & Julia Stone muss Udo keine Panik schieben. Jan Delay, Gentleman, Schauspielerin Maria Furtwängler bei ihrem Gesangsdebüt, den Schockrock-Klassiker Alice Cooper überstrahlt er sogar fast. Herausragend: Rapper Marteria veredelt den Politrocker „Bananenrepublik“ mit einer neuen Strophe.

Das einzige Manko des zweiten Teils fällt angesichts all dieser Qualität zwar kaum ins Gewicht. Trotzdem kann die Song-Auswahl (27 Titel) mit dem Vorgänger nicht mithalten. Klar, die ganz großen Nummern waren halt fast komplett schon auf Teil eins. Die Ausnahmen: „Hoch im Norden“, „König von Scheißegalien“ (mit „Walk On The Wild Side“-Groove), „Radio Song“, „Cowboy Rocker“, „Alles was sie anhat“ und „Durch die schweren Zeiten (I’ll Carry You)“. Außerdem drehen sich viele der alten Lieder um Teenager-Auf- und Ausbruchsfantasien, die selbst das Zauberwesen Udo Lindenberg nicht mehr total authentisch über die Rampe bringt. (Warner) jpk

