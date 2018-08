Die Liebe überwindet sogar den Rassenhass

Anzeige

Die Clingenburg Festspiele präsentieren in diesem Jahr Leonard Bernsteins Musical „West Side Story“. Im Rahmen des FN-Sommers hatten nun 40 Leser die Gelegenheit, das Spektakel zu bewundern.

Klingenberg. Die Geschichte von Romeo und Julia, versetzt ins New York der 1950er Jahre: So lässt sich grob der Plot des Musicals „West Side Story“ beschreiben. Nur stehen sich hier nicht zwei verfeindete Familien, sondern eine US-amerikanische und ein puerto-ricanische Straßenbande gegenüber. Rassismus ist ein großes Thema. Untermalt wird das Ganze von den bekannten und eingängigen Melodien Leonard Bernsteins, etwa „Somewhere“ oder „I feel pretty“.

Der 1957 uraufgeführte Musical-Klassiker ist in diesem Sommer bei den 25. Clingenburg Festspielen in Klingenberg am Main zu sehen. Im Rahmen des FN-Sommers nutzten nun 40 Leser die Gelegenheit und besuchten eine der deutschsprachigen Aufführung in der mittelalterlichen Burgruine.