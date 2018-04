Die „Merlins“ in Bildern festgehalten

Bad Mergentheim.Philipp Reinhards große Hobbys sind das Filmen – und die Fotografie. Seit mehreren Jahren bereits betreibt der Bad Mergentheimer dies professionell. Und wer die Fotos betrachtet und auf sich wirken lässt, kommt schnell zu der Überzeugung: Beruf und Berufung gehen hierbei wirklich Hand in Hand. Ein Fotostudio, in dem man sich einfach mal so ablichten lassen kann, sucht man vergeblich. Ihn

...

Sie sehen 31% der insgesamt 1305 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.02.2018