„Die neuen Spieler passen perfekt“

Anzeige

Savas Badalak ist ein technisch versierter Spieler, der aus der Jugend des FV Brühl hervorging und seit nunmehr vier Jahren Dreh- und Angelpunkt im Spiel des Fußball-Landesligisten TSG Eintracht Plankstadt ist. Der 27-jährige Mittefeldstratege gehört zu der Garde der treuen Spieler, denn in seiner Vita treten erst zwei Vereine auf. Obwohl ihm Jahr für Jahr einige Offerten von anderen Clubs ins Haus flatterten, entschied sich Badalak erneut frühzeitig weiter in Plankstadt zu bleiben. Wir fragten Ihn über seine Beweggründe und wie er die Aussichten in der neuen Runde sieht.

Es haben einige Leistungsträger Plankstadt verlassen. Was hat Sie bewogen zu bleiben?

Savas Badalak: Ja das stimmt! Viele Leistungsträger haben sich für eine neue Herausforderung entschieden. Auch ich hatte einige Angebote vorliegen. Aber für mich persönlich gab es keinen triftigen Grund, den Verein zu verlassen. Ich habe mich schon immer im Plankstadter Umfeld sehr wohl gefühlt und wollte den Umbruch, der derzeit in Plankstadt vonstatten geht, als Führungsspieler mit begleiten.