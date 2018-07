„Die Reihe möchten wir fortsetzen“

Anzeige

Weinheim.Wer kennt das nicht? Das Gefühl, dass man etwas schon zum fünfzigsten Mal gesagt hat, aber es ist immer noch nicht angekommen? Immer wieder gibt es in der Familie Situationen, in denen Eltern sich fragen, wieso sie nicht gehört oder verstanden werden. Dabei möchten sie zu ihren Kindern durchdringen und sie somit auch in schwierigen Situationen unterstützen und ein guter Wegbegleiter sein.

Diesem Thema hat sich der Türkische Elternverein Weinheim e.V. angenommen und in Zusammenarbeit mit dem Türkischen Generalkonsulat Karlsruhe und dem Weinheimer Bildungsbüro/Integration Central seit Januar eine modular aufgebaute Elternseminarreihe im Mehrgenerationenhaus Weinheim West veranstaltet. Das Angebot richtet sich an Eltern von sieben- bis elfjährigen Kindern und zielt darauf ab, Wissen und Kompetenzen der Eltern zum Thema Erziehung so zu erweitern, dass die innerfamiliären Beziehungen gestärkt werden.

Die Seminarreihe stößt auf positive Resonanz: „Was wir hier lernen, können wir sehr gut in unseren Familien anwenden und auch auf andere Lebensbereiche und Beziehungen übertragen“, sagt eine Teilnehmerin. Zeynep Dogrucan vom Vorstand des Türkischen Elternvereins lobte die Expertise der Referentinnen: „Wir sind froh, dass wir unseren Eltern hier eine so tolle Lernmöglichkeit bieten können. Gerne möchten wir die Seminarreihe fortsetzen.“ red