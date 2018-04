Die Reise auf dem Maimarkt beginnt

Anzeige

Auf dem Maimarkt ist auch die Evangelische Kirche Mannheim und Ludwigshafen wieder mit ihrem gemeinsamen Stand dabei: In nostalgischem Look geht es in Halle 25 um aktuelle Themen rund um das Motto „Mit Gott auf der Lebensreise“: Gespräche über Gott und die Welt gibt es ebenso wie die beliebte Foto-Aktion und das Kirchen-Quiz. Dekan Ralph Hartmann und seine Ludwigshafener Kollegin Barbara Kohlstruck sind von 13 bis 15 Uhr am Stand. Das Team von Gestalter Haakon Becker (l.), Pfarrer Helmut Krüger (am Fenster) und Diakon Andreas Sommer freuen sich über die gute Aussicht. dv Bild: dv