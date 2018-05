Die Rückkehr einer Progrock-Legende

Anzeige

Wie fühlt man sich, wenn man als Pionier auf das blickt, was Bands heute aus der Saat machen, die man vor Jahrzehnten selbst ausgebracht hat?

Anderson: Für mich geht es um die positive Energie, die eine Zeit entwickelt. Auch wir kamen ja nichts aus dem Nichts, sondern wurden in den 70ern was die Großen der 60er wie den Beatles, Frank Zappa oder Buffalo Springfield aus uns gemacht haben. Und da hatten wir so etwas wie Weltmusik noch gar nicht entdeckt. Wobei es interessant ist, diese Strömungen genau nachzuverfolgen, denn wenn man sieht, dass U2, aber auch Sting kommerzielle Ansätze verfolgten, gleichzeitig aber die Musik von Yes priesen, zeigt sich, wie wegweisend wir von der Norm abwichen.

Nach Zusammenarbeiten mit Vangelis und King Crimson haben Sie in den vergangenen Jahren durch Kooperationen mit Dream Theater und Mike Oldfield Pionierwillen gezeigt. Können denn nur Sie diesen Job machen, oder wo sind die ganzen Rock-Entdecker geblieben?

Anderson (lacht): Für mich ist die Berührung mit dem Neuen eben immer etwas Aufregendes geblieben, bei dem es keine Müdigkeit gibt. Gerade eben habe ich die Arbeit an einer Platte abgeschlossen, an der ich vor 28 Jahren zu texten begann. Es hatte viele Gründe, aus denen es so lange dauerte, bis diese Stücke wieder ans Licht kamen, aber es lohnte sich. Dass diese Platte „1000 Hands“ heißt, weil so unfassbar viele Menschen daran gearbeitet haben, verstehe ich auch als Qualitätsmerkmal von Musik an sich: Dass Ian Anderson, Chick Corea, Steve Howe und Chris Squire auf einem Album vereint werden können, um so modern zu klingen, als hätte man die Stücke gestern erst komponiert. Solche Musik hat für mich kein Verfallsdatum, sie ist etwas Unsterbliches.

Ihre Tour zum 50. Jubiläum führt Sie zum Zeltfestival Rhein-Neckar nach Mannheim: Yes vor tausenden Zuhörern in einem Zirkuszelt – das trifft Ihren Geschmack, oder?

Anderson: Also zuerst einmal ist es verrückt, fast bizarr, dass wir hier über ein halbes Jahrhundert sprechen. Ich stehe noch heute manchmal da und denke mir: Wie konnte das passieren? Doch dann materialisiert sich diese Kraft wieder und ich verstehe, warum sich diese 50 Jahre nie wie eine Ewigkeit anfühlten. Gestern haben wir gemeinsam geprobt und wenn Songs wie „Awaken“, „Hold On“ oder „Southside The Sky“ plötzlich wieder durch die Boxen hallen, spüre ich diese unglaubliche Freude, sie zu spielen, noch heute damit zu experimentieren und ihren Geist dadurch mit Leben zu erfüllen. Diese Kraft wird auch Mannheim zu spüren bekommen. mer/BILD: nixon

