Die schlaue Bella und ihre magischen Kekse

Bensheim.Die Theater-AG der Joseph-Heckler-Schule war mit dem Stück „Bella und der Vogel“ bei den Schultheatertagen zu Gast. Die Gruppe wird geleitet von Katja Meilicke.

Zum Inhalt: In der Schule und mit den Freunden läuft es gut für die neunjährige Bella. Ihr fehlt zu ihrem Lebensglück, wie sie selber meint, nur noch eins: ein Haustier. Doch ihre sonst so fürsorgliche Mutter ist in dieser Sache unerbittlich. Obwohl es Bella mit allen Mitteln versucht: „Wenn ich kein Haustier kriege, dann falle ich jetzt tot um!“ Zwei ihrer Mitschülerinnen, zwei eitle Tussis mit gestriegelten Schoßhündchen, schüren absichtlich ihren Neid.

Auch Bellas Puppen und Spielzeugfiguren stimmt ihr Wunsch nach einem Haustier misstrauisch. Cinderella, Superman, die Vampire und das Einhorn sehen darin die Bedrohung, ersetzt zu werden. Nur ihre beste Freundin Lisa unterstützt Bella. Gemeinsam büxen die beiden in den Wald aus, um nach einem Tier zu suchen. Die besorgte Mutter folgt ihnen und auch die früheren Spielgefährten nehmen die Verfolgung auf. Bald machen sie Bekanntschaft mit den Tieren des Waldes.