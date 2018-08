Die stillen Helden der Kerwe

Anzeige

Um der Mengen Herr zu werden, wurden 150 zusätzliche Mülleimer mit einem Fassungsvermögen von 240 Liter aufgestellt. Alleine die Leerung dieser Tonnen entspricht einem Müllaufkommen von 36 Kubikmeter pro Tag. Hinzu kommen noch die Mülleimer, die das ganze Jahr über im Stadtgebiet zu finden sind.

Gut 36 Kubikmeter Müll kommen auch noch einmal mit Blick auf Glas und Kartonagen dazu, die jeden Morgen an den Straußwirtschaften abgeholt werden. Grundlage dafür ist eine Regelung mit den Betreibern der Wirtschaften, die ihren Müll an den Straßenrand stellen können. Die Abholung erfolgt dann in Zusammenarbeit mit der AVR.

Und es gibt noch andere, die dafür sorgen, dass es am Morgen danach wieder einigermaßen aussieht: die Flaschensammler. Einer von hnen sagt: „Es ist mir unangenehm, denn nicht jeder weiß, was ich so nebenbei mache.“ Er kommt aus einer Gemeinde nahe Weinheims, rückt immer dann mit seinen zwei großen Plastiktaschen aus, wenn ein Volksfest oder eine größere Veranstaltung in der Region ansteht.

„Ich mache das, weil ich vor drei Jahren wegen einer Firmeninsolvenz meinen Job verloren habe, anscheinend zu alt für eine neue Arbeit bin und mir das Geld vom Staat hinten und vorne nicht reicht“, erzählt der 59-Jährige, dessen eine Tochter im nächsten Jahr ihr Studium beenden wird. „Da bin ich wirklich stolz drauf, auch wenn es für mich und meine Frau schwer ist, das mitzufinanzieren.“

Fast 350 Flaschen gesammelt

Seit vergangenem Freitag war er im Einsatz, schleppte mehrfach die Taschen zu seinem Auto, um das Leegut im Kofferraum zu verstauen. „Es ist wirklich verrückt, was die Leute so alles stehen lassen“, wundert er sich. „Die zahlen im Schnitt zwei Euro Pfand für die Flaschen und pfeffern die dann ins Gebüsch.“ Sobald sich die Kerwe-Gäste auf den Heimweg machen, schlägt seine Stunde. Quer durch das Gerberbachviertel, den Marktplatz hoch und dann oben in den Schlosshöfen, im Park und auf den Straßen davor – „Freitagnacht habe ich fast 350 Flaschen und Dosen gesammelt. Zum Abschluss schaut er an den OEG-Haltestellen und den Fußwegen Richtung Bahnhof vorbei, „da findet sich auch immer etwas.“ Für ihn steht fest: Der Begriff „Wegwerfgesellschaft“ hat für ihn eine ganz eigene Bedeutung. Er ist somit der heimliche Kollege der städtischen Truppe, die ab dem Morgengrauen wieder für saubere Verhältnisse sorgt.

Leider gibt es nicht nur an Kerwe anfallende Müllmengen, die dann gezielt entsorgt werden können. „Das Problem ist ein tägliches Ärgernis“, sagt die Weinheimerin Doris Jochim. Sie und Corinna Harnisch drehen mit ihren Hunden regelmäßig in Weinheim ihre Runden und müssen immer wieder die Folgen der Wegwerfgesellschaft auf ihren Spazierwegen sehen.

Es gibt kaum eine Grünanlage, in der nicht leere Zigarettenschachteln, Kaffeebecher, Fast-Food-Verpackungen und vieles mehr herumliegen. „Es ist eine Schande, und wir konnten nicht länger zusehen“, schimpft sie, als sie in einem blauen Müllsack das Sammelgut eines einzigen Spaziergangs zeigt. Sie hatte sich eine Greifzange gekauft und sich sozusagen als private Müllentsorgerin betätigt.

