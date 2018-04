Die Supra kommt zurück

Anzeige

Seidig sauber und für einen Supersportwagen fast schon zurückhaltend leise läuft der Reihensechszylinder unter der langen Haube mit der charakteristischen Hutze. Doch wehe, wenn die Drehzahl mal aus dem Keller kommt und die beiden Turbos Druck machen. Dann mobilisiert der 3,0 Liter große Motor bis zu 243 kW/330 PS und zeigt, was im bis heute stärksten Toyota aller Zeiten steckt. Von 0 auf 100 beschleunigt der Youngtimer in 5,8 Sekunden und hat auch oben raus so viel Elan, dass der Tachometer nicht umsonst bis 300 km/h reicht – selbst wenn die Japaner den Wagen in Europa auf 250 km/h limitiert haben.

Vor allem aber hat der 1,6 Tonnen schwere 2+2-Sitzer eine Straßenlage, die einem die Raserei viel zu leicht macht – nicht umsonst schließlich senkt sich vorne bei höherem Tempo automatisch ein Spoiler aus dem Bug, um den Auftrieb zu minimieren. Und nicht ohne Grund gibt es an der angetriebenen Hinterachse ein Sperrdifferential, mit dem man noch besser durch die Kurven kommt. Wer dabei ins Schwitzen gerät, dem sei gesagt, dass der Supra glücklicherweise nicht nur ein Leistungs- sondern auch ein Luxussportler mit wirkungsvoller Klimaanlage ist.

Nur als Targa angeboten

Wem das nicht reicht, der greift zum Schraubenschlüssel und lässt das Dachelement mit geübter Hand im Kofferraum verschwinden – nicht umsonst wurde die Supra in Deutschland damals offiziell nur als Targa angeboten. Das Coupé war den Japanern und Amerikanern vorbehalten. Heute ist die Supra ein gesuchter Gebrauchtwagen, sagt Dinig und taxiert die Preise weit über dem Neuwert. Und der lag damals schon bei stolzen 110 000 Mark. „Unter 60 000 bis 80 000 Euro ist nichts zu bekommen“, sagt der Experte.

Und was angeboten wird, ist in der Regel bis zur Unkenntlichkeit getunt und verbastelt. Doch böse kann man den Besitzern dafür kaum sein. Denn sie haben ein berühmtes Vorbild: Paul Walker aus „The Fast and The Furios“, der die Supra 2001 im ersten Teil der Filmreihe zu spätem Ruhm geführt und erst so richtig berühmt gemacht hat.

Von dieser Popularität zehrt Toyota bis heute. Mit dem kleinen, seit 2012 produzierten Sportwagen GT 86 sind die Japaner offenbar wieder auf den Geschmack gekommen: Im Frühjahr 2019 kommt ein Coupé im Stil der Genfer Studie, das wieder den Namen Supra tragen soll. Dieses wird mit Sicherheit mehr leisten als der besagte GT 86. Dieser ist mit einem 2,0-Liter-Boxermotor mit 200 PS 226 km/h schnell. tmn

