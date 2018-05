Die Teilnahmebedingungen für die „Blende 2018“

Anzeige

Veranstalter: Veranstalter des 44. Deutschen Zeitungsleser-Fotowettbewerbs „Blende 2018“ (im Folgenden „Blende“ genannt) sind die teilnehmenden Zeitschriftenverlage sowie die Prophoto GmbH - Tochterunternehmen des Photoindustrie-Verband e. V. (PIV), Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main (im Folgenden gemeinsam „Veranstalter“ genannt).

Teilnahmeberechtigte: Teilnahmeberechtigt an „Blende“ sind alle Fotoamateure, die im Verbreitungsgebiet der Fränkischen Nachrichten ihren Erst- oder Zweitwohnsitz haben. Ausgenommen sind Mitarbeiter der Veranstalter sowie deren nahe Angehörige.

Die Wettbewerbsthemen Zu folgenden Themen können bei den ... Die Wettbewerbsthemen Zu folgenden Themen können bei den Fränkischen Nachrichten jeweils bis zu drei Bilder eingereicht werden: "Farbspiele": Farbe bringt Spannung ins Bild. Kontrastie rende kräftige Farben sind dabei ebenso spannend, wie feinste

Unter „Amateurfotografen“ verstehen wir all jene, deren Einnahmen aus der Fotografie nicht steuerpflichtig sind. „Blende“-Teilnehmer werden auch dann zu den Amateurfotografen gezählt, wenn sie gelegentlich ihre Fotografien zum Verkauf anbieten oder über eine eigene Fotohomepage verfügen. Teilnehmer unter 14 Jahren benötigen für die Teilnahme an „Blende“ eine ausdrückliche Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten. Im „Blende“-Online-Tool ist diese Einwilligung über das Setzen eines gesonderten Häkchens abzugeben. Mit der Teilnahme an „Blende“ erklärt sich der Teilnehmer mit den Datenschutzhinweisen und den Nutzungsbedingungen einverstanden.