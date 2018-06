Die Vergangenheit lastet schwer

Anzeige

Die Kleinstadt Natchez im US-Bundesstaat Mississippi, ist der Schauplatz einer komplexen Erzählung, die der Schriftsteller Greg Iles in drei massiven Romanen ausgebreitet hat. Nach „Natchez Burning“ und „Die Toten von Natchez“ liegt nun mit „Die Sünden von Natchez“ der abschließende Band der Trilogie in deutscher Übersetzung vor.

In den drei Romanen erzählt der 58-Jährige über fast 3000 Seiten am Beispiel einer Familie, wie sehr das Erbe von Rassismus, Gewalt und Selbstjustiz in der modernen Gesellschaft der amerikanischen Südstaaten nachwirkt. Im Mittelpunkt der Erzählung steht die komplizierte Vergangenheit der Familie Cage.

Ein quälender Verdacht

Ausgangspunkt der Handlung ist der Verdacht, dass Tom Cage, ein hoch angesehener Arzt, die Krankenschwester Viola Turner ermordet haben soll. Der Grund dafür soll eine 50 Jahre zurückliegende Affäre der beiden sein. In den 60er Jahren, als die Bürgerrechte der Afroamerikaner noch stark umkämpft waren, war eine solche Beziehung höchst umstritten.