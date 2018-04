Die Zukunft war früher auch besser

Anzeige

Im Jahr 1997, so erzählte es in den 1960er Jahren die Serie „Lost in Space“, bricht die Menschheit ins Weltall auf, denn Mutter Erde leidet unter Überbevölkerung. Im Remake der Serie ist die Zukunft, man schreibt das Jahr 2046, ähnlich düster. Ein Komet rast auf die Erde zu, einmal mehr sucht die Menschheit ihr Heil in der Flucht. Sonst aber erinnert in der Netflix-Produktion (seit Freitag, 13. April abrufbar) wenig an das Original.

Im Remake gibt man sich modern: Eine der Töchter ist dunkelhäutig, Papa und Mama stehen kurz vor der Scheidung. Als die Robinsons ausgewählt werden, mit der Jupiter 2 die Erde zu verlassen, ist der emotionale Ballast stets mit an Bord. Selbst als das Raumschiff auf einem fremden Planeten abstürzt, wird viel Zeit für familiäre Nabelschau benötigt. Dabei gäbe es durchaus drängendere Probleme: Die unfreiwillige Heimat der Robinsons ist eine Eiswüste, Leben scheint hier kaum möglich. Es beginnt ein Überlebensdrama. Parallel dazu erzählt „Lost in Space“, wie noch ein anderes Raumschiff auf dem Planeten abstürzt. An Bord: eine gewisse Dr. Smith (Parker Posey). Wer das Original kennt, ist bereits vorgewarnt. Damals war Dr. Smith ein von ausländischen Mächten gelenkter Saboteur. Und auch heute hat Dr. Smith, jetzt eine Frau, einen mehr als dubiosen Hintergrund.

Wunderbar altmodisch

Der Traum vom Fortschritt durch Technik ist in der neuen Netflix-Version einem finsteren Blick auf die Dinge gewichen, nicht unpassend zur aktuellen Gemütslage der Welt. Eines aber ist dann doch gleich geblieben: Die Familie, so dysfunktional sie in der Zukunft von heute auch sein mag, schafft es noch immer, so etwas wie Hoffnung zu spenden. Da ist auch die Netflix-Serie wunderbar altmodisch. tsch