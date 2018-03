Digitale Initiative an Schulen gestartet

Anzeige

Gemeinsam mit der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH hat Simone Stein-Lücke, Gründerin des Social Impact Start ups BG3000, eine digitale Bildungsinitiative gestartet. In einem ersten Seminar haben Schüler an der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH, Bild) YouTube-Filme gedreht und den sicheren Umgang mit sozialen Plattformen wie Snapchat oder Instagram gelernt. Stein-Lücke will den Nachwuchs so auf die Berufswelt von morgen vorbereiten. „Unser Ziel ist es, bis 2020 an jeder dritten weiterführenden Schule ein Camp zu veranstalten.“