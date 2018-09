Dinner & Show – Eine Veranstaltung mit Flair

Am Donnerstag, 18. Oktober, nimmt das Leonardo Hotel Mannheim City Center seine Gäste im Rahmen eines deutsch-französischen Abends mit auf eine Reise durch französische Chansons, begleitet von passenden kulinarischen Leckereien.

Im Vordergrund dieses besonderen Abends stehen das Musikprogramm und die unterhaltsame Bühnenshow der sympathischen Sängerin, Moderatorin und Komponistin Nadia Ayche.

Jahrelange Bühnenerfahrung

Die musikalische Laufbahn von Nadia Ayche startete bereits in jungen Jahren. Zahlreiche Auftritte in bekannten TV- Shows, als Hauptdarstellerin in diversen Musicals und Live-Acts mit Musikerkollegen wie DJ Bobo oder Roger Cicero & The Temptations ebneten ihren musikalischen Weg. Als Leadsängerin der weltweit bekannten Danceformation „Mr. President“ stürmte sie mit ihrem erfolgreichsten Hit „Coco Jamboo“ die Charts und tourte durch Europa.

Lieder mit Charme

Mit ihrem mitreißenden Temperament sowie ihrer ergreifenden Publikumsnähe verschafft Nadia Ayche jedem Auftritt eine musikalische Einzigartigkeit. Ihre französischen Chansons von „La vie en rose“ über „Ella Elle la“ bis „Hymne à l‘amour“ und deutsche Hits sind gefüllt mit viel Gefühl, Charme und Humor. Begleitet wird der Gesang von Andrew Roussak am Piano.

Zu diesem ersten deutsch-französischen Abend verwöhnt das Leonardo Hotel Mannheim City Center die Besucher ganz nach der französischen Lebensart mit einem hochwertigen Drei-Gang-Menü.

Die besondere und unterhaltsame Dinnershow beginnt am Donnerstag, 18. Oktober, um 19 Uhr und kostet 79 Euro pro Person inklusive Live-Entertainment, Drei-Gang-Menü und ausgewählten Getränken wie Aperitif, Sekt, Hauswein, Bier, alkoholfreie Getränke und Kaffeespezialitäten von 19 bis 22.30 Uhr.

Bitte reservieren

Reservierungen sind erwünscht und werden ab sofort telefonisch unter der Nummer 06227/3 65 02 oder per E-Mail an die Adresse events.mcc@ leonardo-hotels.com entgegengenommen. red/pr

Leonardo Hotel Mannheim City Center, N6 3, 68161 Mannheim; Reservierung unter Telefon 06227/3 65 02 oder E-Mail an events.mcc@ leonardo-hotels.com; www.leonardo-hotels.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018