Doch von dieser Welt

Warum die Neuübersetzung von James Baldwins Debütroman „Go Tell It On The Mountain“ jetzt nicht mehr „Gehe hin und verkünde es vom Berge“, sondern „Von dieser Welt“ heißt, ist ein Rätsel. Im Zentrum steht John Grimes, Stiefsohn eines Predigers in Harlem, und alle erwarten vom sensiblen Jungen, dass auch aus ihm ein großer Prediger werden wird: Nur John zweifelt daran und sucht nach dem für ihn richtigen Weg ins Leben.

An seinem 14. Geburtstag verflucht er seinen Stiefvater, hat eine Erleuchtung und ist am nächsten Morgen ein neuer Mensch. Baldwin erzählt mit alt-testamentarischer Wucht, vermischt den Alltags-Slang der Schwarzen mit der pathetisch klingenden Sprache der Bibel und zeigt, dass die Geschichte nicht vergangen, sondern Gegenwart ist, dass die Freiheit erst noch vollendet werden muss. FD