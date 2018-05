Domizil im Herzen Wiens

Anzeige

Wien.„Roomz“ ist kein unbekannter Name. Am Wiener Gasometer und im Messe-Quadrant von Graz leben Gäste in den „roomz budget design hotels“ bereits den zeitgeistigen Hotel-Lifestyle. „Business Class zum Economy Preis“ ist die roomz-Devise. Jetzt schreibt die „roomz“-Erfolgsgeschichte ein neues Kapitel. In unmittelbarer Nähe zum traditionellen Wiener Prater, einem Ort voller Energie und Lebensfreude, eingebettet in einem der besten Firmen-, Messe- und Kongressstandorte der Stadt, eröffnet im Juni das neue „roomz Vienna Prater“.

Urlauber und Businessgäste erleben einen neuen „roomz“-Standort in der österreichischen Hauptstadt mit exzellenter Verkehrsanbindung. Mit 265 Zimmern und Suiten mit hochwertiger Ausstattung in erfrischendem Design, einem Restaurant mit angeschlossener 24 Stunden Bar, Sauna und Fitnessbereich sowie fünf Tagungsräumen wird das „roomz Vienna Prater“ eine neuer Hot-Spot für Touristen und Geschäftsleute. Fullservice für Konferenzen gehört zum Standard. Ein kompetentes Team kümmert sich um das Catering ebenso wie um ein individuelles Rahmenprogramm von Wien über Bratislava bis in die Wachau. Die technische Ausstattung in den Seminarräumen ist hochmodern. Mit 20 m² liegen die Zimmergrößen weit über dem Standard. Es wird an nichts gespart: Hochwertige Federkernmatratzen, großzügige Bäder, IP-TV mit über 40 internationalen Programmen, Schallschutzfenster, Schreibtisch, kostenloses, unbeschränktes Wlan. Das À-la-Carte-Restaurant bietet bis 22 Uhr kulinarische Höhenflüge und Snacks gibt es dazu rund um die Uhr 24/7. „Roomz“-Gäste haben es einfacher: Es gibt den Online-Check-In, Business-Check-In, eine kostenlose Stornierung bis 18 Uhr sowie Buchungen auch ohne Kreditkarte.

Zehn Minuten sind es von der Autobahnabfahrt Wien Zentrum ins neue Hotel. Ebenso erreicht man es in kürzester Zeit vom Bahnhof oder Flughafen: Bahnhof Praterstern 2 Minuten, U1/U2 2 Minuten, Exhibition Center 4 Minuten, VIC 6 Minuten, Stephansdom 6 Minuten, Oper 8 Minuten, Schloss Schönbrunn 17 Minuten. mk/zg