Drogen und Fleischwurst

Die Verwicklungen gehen in dieser slapstickhaften Geschichte schnell vonstatten. Mit Schnaps im Sinn bekommt Birgitta durch Miska ihren ersten Joint, fliegt in andere Sphären und will mehr. Dies liefert Miska ihr gegen fürstliche Belohnung bei nun regelmäßigen Besuchen und merkt, dass ein Altersheim so schlecht nicht ist und die kauzige Birgitta einen weichen Kern hat.

Eine Freundschaft entsteht, Lebensgeschichten werden erzählt, die anderen Bewohner kennengelernt und auch die obligatorische Geschichte vom Krieg darf da nicht fehlen. Miska macht große Schritte im Erwachsenwerden, Birgitta findet ins Leben zurück und ihr alter Freund Kurttu entdeckt erneut seine Jugend.

Das liest sich lustig-leicht und ist auf der Handlungsebene plakativ arrangiert, doch Tiuraniemi vergisst nicht, ihre Figuren mit Tiefe zu bauen, Fallhöhen einzustreuen und sie räsonieren und reflektieren zu lassen.

Altern in Würde

Zwischen den Zeilen steht eine Frage, und Hauptperson Miska stellt sich diese als Ich-Erzähler schließlich selbst: Was bedeutet ein Altern in Würde? Ist das die verhätschelnde Pflegeleitlinie in Birgittas Altersheim, in dem Drogen, Alkohol und Fleischwurst zugunsten fett- und salzarmer Schinkens tabu sind? Oder bedeutet das Selbstbestimmtheit und auch das Recht, den eigenen Körper zu gefährden?

Der junge Miska wächst an dieser Frage und rüstet sich für die erwachsene Welt, Birgitta gewinnt ein Stück infantile Unbekümmertheit als Rüstzeug für die neue Welt im Altersheim zurück.

Tiuraniemi schafft hier einen Coming-of-Age-Roman in jeglicher Hinsicht. Denn Altern bedeutet das Erlangen von Reife, ohne sich selbst dabei zu verlieren.

Ob nun in Uni oder Altersheim, dieser Prozess endet nie, er ist eben immer noch „generationsübergreifend“.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.03.2018