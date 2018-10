Düstere Zukunftsvision

Was für ein Alptraum: Nanos, die in Lebensmitteln und im Trinkwasser enthalten sind, bestimmen Denken und Handeln der Menschheit im Jahr 2028. In die Nahrungskette eingeschleust wurden sie von der Regierung, um die Bürger zu manipulieren. Nur ganz wenige Menschen sind resistent gegen diese subtile Beeinflussung des Gehirns.

Und die versuchen nun, sich im Untergrund zu formieren. Einer, der auch gegen diese „kleinsten Teilchen“ immun ist und die Rebellion anführen könnte, ist ausgerechnet ein entflohener Häftling. Malek hat eigentlich kein großes Interesse daran, die Regierung zu stürzen und deren Manipulation zu beenden, denn ihn interessiert nur seine eigene Freiheit. Doch er erinnert sich an ein Versprechen, das er seinem besten Freund auf dem Totenbett gab.

„Nanos“ ist der Titel eines Thrillers von Timo Leibig, dem die Idee zur Beeinflussung der Gedanken durch Essen bereits vor drei Jahren kam und der sie nun literarisch Wirklichkeit werden lässt. Was aber tatsächlich hoffentlich nie geschieht (Penhaligon Verlag, München, 512 Seiten, 16 Euro). dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018