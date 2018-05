Duo mit unterschiedlichen Charakteren

Anzeige

Mit Gänsehaut-Feeling entlassen Patricia Kain und Felicitas Hadzik ihre Gäste auf den Nachhauseweg. „There is a fine fine line“ aus dem Handpuppen-Musical „Avenue Q“ lebt vom grandiosen Zusammenspiel der beiden Frauenstimmen, vom dezenten Piano im Hintergrund, vom nachdenklichen Text, von den getragenen Tönen. Nach dem „Musical-Fieber“, wie die beiden ihr Programm in der Alten Druckerei betitelt hatten, somit zum Abschluss eher eine Musical-Ballade, die aber ungemein berührt.

Was die beiden jungen Frauen als Duo „Zweisamkeit“ stimmlich drauf haben, zeigten sie in den knapp zwei Stunden vorher. Da gab es einen Parforceritt durch die Musical-Landschaft mit deutschen Melodien. Vor allem nach der Pause, als die bekannteren Stücke vorgetragen wurden, gab es ein ums andere Mal einen hohen Wiedererkennungseffekt. Mit den flotten Songs bewegten Kain und Hadzik die Zuschauer auch immer wieder zum Mitklatschen. „Wir sind, was wir sind“ aus „La Cage aux Folles“, dem Käfig voller Narren, „beschreibt uns am besten“, scherzte Hadzik. In ihm durften sie noch einmal all das zeigen, was schon den Abend kennzeichnete: eine enorme stimmliche Power, klare Akzentuierung, hohe Wandlungsfähigkeit, gepaart mit einer großen Bühnenpräsenz.

Die Persönlichkeiten könnten dabei unterschiedlicher nicht sein: Hier Felicitas Hadzik, die mit weit ausholenden Bewegungen ihren Part gibt, nie still steht, die Augen rollt, Grimassen schneidet, den Hampelmann gibt und kaum eine Sekunde auf dem gleichen Fleck bleibt. Dort Patricia Kain, die ruhige, besonnene, die ihre Kollegin spielerisch wieder auf den Boden der Tatsachen holt.