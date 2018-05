Anzeige

Stuttgart.Irgendwie steht die Welt kopf. 15 Jahre ist es nun her, dass Mercedes-Benz ein schickes Coupé mit vier Türen auf den Markt bringt, das auf den Namen CLS hört. Eine Marke, die durch wuchtige Limousinen und kantige Kombis eine Aura der Solidität mit einem Hauch Spießigkeit schuf, bringt auf einmal ein Fahrzeug auf den Markt, nach dem sich die Passanten die Hälse strecken. Und das tun sie auch heute noch, bei der ganz frischen dritten Generation: Sie ist glatt, wirkt dynamisch und hat viel Charakter.

Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC Motor: Sechszylinder-Benziner

Sechszylinder-Benziner Hubraum: 2999 ccm

2999 ccm Leistung: 270+16 kW (367+22 PS)

270+16 kW (367+22 PS) Max. Drehmoment: 500 Nm

500 Nm Antrieb: Allradantrieb, Neun-Gang-Automatik

Allradantrieb, Neun-Gang-Automatik Höchstgeschw.: 250 km/h

250 km/h Beschleunigung: 0-100 km/h in 4,8 Sekunden

0-100 km/h in 4,8 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 9,8 l, außerorts: 6,1 l, gesamt: 7,5 l

innerorts: 9,8 l, außerorts: 6,1 l, gesamt: 7,5 l CO2-Emission: 178 g/km

178 g/km Abgasnorm : Euro 6

: Euro 6 Länge: 4988 mm, Breite: 1890 mm, Höhe: 1435 mm

4988 mm, Breite: 1890 mm, Höhe: 1435 mm Leergewicht: 1940 kg

1940 kg Kofferraum: 520 Liter

520 Liter Preis: 70 900 Euro

70 900 Euro Serienausstattung: Klimaautomatik, Leichtmetallfelgen, 12,3 Zoll großes Media-Display, zahlreiche Assistenten, Ottopartikelfilter, LED-High-Performance-Scheinwerfer.

Wie mit einem Strich gezeichnet fließt die Fahrzeuglinie, die flachen Seitenscheiben lassen den CLS geduckt wirken. Anders als bei den Vorgängern sind Sicken und kantige Linien deutlich reduziert. Und mag der CLS 2003 noch ein Trendsetter gewesen sein, hat die Marke inzwischen derart an der Palette gefeilt, dass sich der „Neue“ nun fast nahtlos in die aktuelle Familie von Mercedes-Benz einreiht.

Trotz des vor Dynamik strotzenden Äußeren mit der niedrigen Dachkante lässt es sich in die Coupé-Limousine über alle vier Türen gut einsteigen. Auch innen geht es luftig zu, vor allem die sechs Zentimeter Zuwachs an Beinfreiheit erfreuen die Hinterbänkler. Das Armaturenbrett schwingt sich um die runden an Flugzeugturbinen erinnernden Lüftungsdüsen, während das gewaltige 12,3-Zoll-Display in der Mitte in den digitalen Tacho übergeht. Die sehr bequemen Sitze erinnern an Clubsessel, geben aber auch in den Kurven schönen Seitenhalt. Ein Gag ist die Ambientebeleuchtung, die sich in 64 Farbtönen individuell einstellen lässt.