Dynamischer und noch hochwertiger

Leverkusen.„Der sieht aber gut aus“. Der neue Mazda6 heimst viele Komplimente ein. Den Geschmackstest besteht das überarbeitete Mittelklassemodell auch wegen seiner Farbe. Die Sonderlackierung Magmarot Metallic unseres Testwagens findet ebenso seine Bewunderer. Allerdings verlangt der Autobauer hierfür einen Aufpreis von 900 Euro.

Nach dem großangelegten Facelift präsentiert sich das Flaggschiff der Japaner außen insgesamt eleganter und dynamischer denn je. Dazu genügten nur kleine Änderungen. Der Innenraum dagegen wurde komplett neu gestaltet. Nach wie vor gibt es dem Mazda6 als viertürige Limousine und als Kombi. Die Preise beginnen bei 27 590 Euro, wobei Mazda keinen Aufpreis für den Kombi verlangt.

Kraftvolle Frontpartie

Die Frontpartie mit neuem Kühlergrill und jetzt serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfern wirkt nach der Überarbeitung kraftvoller. Das Heck erhielt neue Rückleuchten, die Bremsleuchten sind tiefer positioniert, die Auspuffendrohre größer dimensioniert. Der schicke Innenraum gibt sich aufgeräumt und sportlich. Der Fahrer und sein Beifahrer nehmen auf neuem Gestühl mit dickeren Polstern und breiteren Sitzflächen Platz. Optional sind erstmals belüftete Ledersitze erhältlich. Die Insassen freuen sich auch auf der Rückbank über ausreichende Kopf- und Kniefreiheiten.

Die Mazda-Ingenieure haben im neu gestalteten Innenraum den Premium-Charakter verstärkt. Dazu tragen hochwertige Materialien bei, die top verarbeitet wurden. Da sitzen Insassen auf Nappaledersitzen und ihr Auge erfreut sich an Echtholzeinlagen, an satiniertem Chrom oder Pianoschwarz. Die Ausstattung ist ebenso auf einem Top-Niveau angekommen. Ein serienmäßiges Head-up Display projiziert auch Verkehrszeichen, wie etwa eine Geschwindigkeitsbegrenzung, auf die Windschutzscheibe.

Über einen Acht-Zoll-Bildschirm sowie optional über ein neues Sieben-Zoll-Display wird der Fahrer mit den wichtigsten Informationen versorgt. Hier lassen sich auch Daten vom Smartphone abrufen, das über Apple CarPlay und Android Auto integriert wird. Die Nutzer der Rückbank müssen sich im neuen Mazda6 keineswegs stiefmütterlich behandelt fühlen. Auch ihre Unterlage wurde überarbeitet und der Komfort verbessert. So sorgt eine Heizung für warme Sitze und die Mittelarmlehne ermöglicht mit zwei USB-Anschlüssen das Aufladen mobiler Geräte.

Die Antriebspalette des Mazda6 bietet drei Benziner (145, 165 und 194 PS) sowie zwei Diesel (150 und 184 PS). Alle Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-Temp. Der gefahrene Vierzylinder mit einer Leistung von 194 PS erzeugt ein maximales Drehmoment von 258 Nm. In 8,1 Sekunden ist die Spurtprüfung auf die 100 km/h erledigt. Der Vortrieb endet bei 223 km/h. Das Fahrwerk mit Modifikationen an der Radaufhängung, an Federn, Dämpfern und der Lenkung punktet mit einem ausgereiften Fahrverhalten. Die Federung fängt fast jede Unebenheit ab. Die sechsstufige Automatik arbeitet nahezu unbemerkt. Die enorme Laufruhe wird nur beim starken Beschleunigen beeinträchtigt, wenn der Motor kurz aufheult. Der Mazda6 Skyactiv-G 194 Sports-Line kostet 39 090 Euro.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/auto

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018