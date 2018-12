E-Mobilität kommt in Fahrt

Die Stadtwerke Weinheim haben an weiteren zentralen Plätzen drei neue Ladesäulen für Elektrofahrzeuge aufgestellt. Eine der neuen E-Tankstellen nahmen Stadtwerke-Chef Peter Krämer und Bürgermeister Torsten Fetzner in der Bahnhofstraße beim Kriegerdenkmal offiziell lin Betrieb.

Zwei weitere E-Tankstellen sind am Hauptbahnhof sowie am Amtshausparkplatz im Schlossergäßchen eingerichtet worden. Damit wächst die Zahl der Ladesäulen von den Stadtwerken auf insgesamt vier. Zudem ist vor dem Stadtwerke-Gebäude eine weitere Station aufgebaut, in etwa sechs Wochen kann dort ebenfalls geladen werden. In der Mannheimer Straße ist eine weitere in Planung, „wenn die Großbaustelle fertig ist, legen wir los“, kündigt Peter Krämer an.

Seit Sommer können E-Mobilisten bereits in der Rote Turmstraße an einer Station des kommunalen Unternehmens die Akkus füllen. „Wir freuen uns, dass die Lademöglichkeit gut angenommen wird und wir viele konstruktive Rückmeldungen bekommen“, führt Krämer aus. Ihn ärgert allerdings, dass E-Mobilsten recht häufig blockierte Ladestationen vorfinden: „Vor E-Tankstellen mit einem Verbrenner-Fahrzeug zu parken, ist einfach rücksichtslos.“

Bis Mitte Januar kostenlos

E-Fahrzeuge fahren klimaneutral, wenn sie mit Ökostrom betankt werden. Deshalb bieten die Stadtwerke an allen Stationen ihren 100 Prozent regenerativen Strom „Woinemer ökologisch“. An allen Stationen der Stadtwerke Weinheim wird über die passende App „POWERJames eCharge“ geladen, erhältlich im AppStore und im PlayStore. Darüber können Nutzer die entsprechende Ladedauer von mindestens 30 Minuten bis maximal drei Stunden eingeben.

Bis Mitte Januar ist das Laden an den Stationen der Stadtwerke Weinheim kostenlos. Anschließend wird über die in der App hinterlegten Zahlungsmodalitäten abgerechnet - per Kreditkarte oder Lastschrift. Mit der Bluetooth-Schnittstelle an der Ladesäule braucht es weder Karte noch Chip, um den Vorgang freizuschalten. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018