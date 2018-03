Echo-Gala live auf Vox

Anzeige

Der deutsche Musikpreis Echo ist wieder live im Fernsehen zu sehen. Das teilten der Kölner Privatsender Vox und der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) mit. Die Auszeichnungen für die besten Leistungen in der Unterhaltungsmusik werden am 12. April ab 20.15 Uhr in der Messe Berlin vergeben und vom Sender Vox übertragen.

Im vergangenen Jahr war die Gala einen Tag zeitversetzt gezeigt worden und hatte im Fernsehen lediglich knapp 1,3 Millionen Zuschauer. Auch im Team der Präsentatoren ändert sich etwas: In diesem Jahr sollen „verschiedene, hochkarätige Künstler ihre erfolgreichsten Kollegen und Mitstreiter auszeichnen“, hieß es von Vox.

Xavier Naidoo kann (wie diese Zeitung bereits berichtete) in diesem Jahr auf einen Echo hoffen: Sein Album „MannHeim“ mit den Söhnen Mannheims ist in der Kategorie „Band Pop national“ nominiert worden. Auch die Popakademie-Absolventin Alice Merton ist mit ihrem Hit „No Roots“ als „Künstlerin Pop national“ nominiert. dpa