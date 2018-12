Edelköche nutzen Bücher zum Grillen

Die Welt im Jahr 2037: Das Gutenberg-Zeitalter ist endgültig Geschichte. Druckereien drucken keine Bücher mehr. Diese sind komplett aus dem Alltagsleben der Menschen verschwunden, allenfalls dienen sie noch als Brennmaterial. Eine dekadente Nachkriegsgesellschaft hat Gefallen an skurrilen Grillpartys gefunden: Grillspezialitäten brutzeln über kostbaren Erstausgaben, Klassikern der Weltliteratur, die aus Bibliotheken entwendet wurden. Ein saftiges Rumpsteak über James Joyces „Finnegan’s Wake“, eine Hammelschulter auf „Don Quijote“, Nürnberger Würstchen auf „Der Untertan“.

Chefkoch Géza ist der Star der Szene. Er hat die kulinarische Bücherverbrennung zur Meisterschaft gebracht und jettet von einer elitären Grillveranstaltung zur nächsten. In Vladimir Sorokins Roman „Manaraga“ geht die abendländische Buchkultur im wahrsten Sinne des Wortes in Flammen auf. Diese ebenso brillante wie erschreckende Dystopie ist einerseits ein zynischer Abgesang auf die gute alte Gutenberg-Ära, doch dann auch ein großartiges kulinarisches Fest, eine Hommage an die hohe Kochkunst.

Denn schon immer war der russische Autor und Hobbykoch vom Essen fasziniert: „Für mich sind das Kochen und das Essen Kunstwerke“, sagte Sorokin einmal in einem Interview. In „Manaraga“ ist Edelkoch Géza im Auftrag neureicher Oligarchen und anderer Kriegsgewinnler unterwegs, die in einem refeudalisierten Europa den Ton angeben.

Empfindliche Strafen drohen

Der alte Kontinent, so erfährt der Leser nebenbei, wurde von Kriegen und islamischen Revolutionen durchgeschüttelt und lebt jetzt in einer Art aufgeklärtem Mittelalter. Heimliche Grillevents auf Klassikern der Weltliteratur sind der letzte Kick einer nach Reizen gierenden Schickeria. Da die Bücher geraubt wurden, sind die Partys allerdings streng verboten, die Strafen empfindlich. Gézas Job ist lukrativ, aber auch gefährlich. Zusammen mit einigen anderen Edelköchen gehört er zur Großen Küche, sozusagen die Super League der Fünf-Sterne-Köche.

Doch die mafiös organisierte Edelriege der Köche ist in Gefahr. Eines Tages tauchen Widersacher auf, die millionenfach geklonte Erstausgaben drucken, eine billige und komplett legale Konkurrenz zu den geraubten Originalen. Géza macht sich auf zu dem geheimnisvollen Labor der Feinde in der Bergfestung Manaraga, es wird eine abenteuerliche Reise.

Natürlich könnte man in dem Buch einen politischen Kommentar Sorokins sehen. Schließlich wurden die Bücher des regimekritischen Schriftstellers einst von einer patriotischen russischen Jugendorganisation verbrannt. Auf jeden Fall aber zeigt „Manaraga“ einen höchst selbstironischen Umgang mit seiner Rolle als Schriftsteller und der Tradition, auf der sie fußt. Ganz nebenbei enthält das Buch eine Fülle an literarischen Anspielungen, Zitaten und Querverweisen. Doch selbst wenn man diese nicht zu deuten weiß, ist es eine unterhaltsame Groteske.

