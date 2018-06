Edler Bruder des Q7

Anzeige

Shenzhen.Audi erweitert seine SUV-Palette nach oben. Als neues Topmodell wird der Geländewagen Q8 ab Juli zum edlen Bruder des Q7. Dafür bekommt er eine schnittigere Karosserie mit neuer Front und sportlicheren Proportionen, teilte Audi bei der Premiere im chinesischen Shenzhen mit. So wird der Q8 mit 4,99 Metern rund sechs Zentimeter kürzer als der Q7, geht dafür aber um drei Zentimeter in die Breite und bekommt das flachere Dach. Dennoch bleiben laut Audi bei knapp drei Metern Radstand 605 bis 1755 Liter Kofferraum.

Technisch orientiert sich der Q8 allerdings weniger am Q7 als am neuen Flaggschiff A8. Das gilt für die Ausstattung sowie das Anzeige- und Bedienkonzept mit digitalem Cockpit, großen Touchscreens und wenigen Schaltern genauso wie für das Fahrwerk mit Luftfederung und Allradlenkung sowie für den Antrieb. Los geht es in Deutschland mit dem Q8 50 TDI mit einem drei Liter großen V6-Diesel. Der mit einem integrierten Startergenerator als Mild-Hybrid-System ausgestattete Motor leistet 210 kW/286 PS. Preise nannte Audi noch nicht. tmn