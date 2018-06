Ehepaar Assmann erhält Friedenspreis

Anzeige

Den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten in diesem Jahr die Kulturwissenschaftler Aleida und Jan Assmann. Dies gab der Börsenverein – die Dachorganisation der Buchbranche – diese Woche bekannt. Die renommierte Auszeichnung wird zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse im Oktober in der Paulskirche verliehen. Das vielfach wissenschaftlich ausgezeichnete Ehepaar Assmann, das fünf Kinder hat, lebt in Konstanz. Jan Assmann arbeitete lange Jahre als Ägyptologe in Heidelberg. Die Literaturwissenschaftlerin machte sich mit Studien zur Erinnerungskultur einen Namen.