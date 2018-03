Ein Austausch über Jahrzehnte

Anzeige

„Er hat seinen Platz zwischen den Fronten behauptet“, schrieb Christa Wolf einmal über ihren russischen Schriftstellerkollegen und Menschenrechtler Lew Kopelew („Aufbewahren für alle Zeit“). Es ist ein im besten Sinne wahrhaft historischer Briefwechsel in stürmischen Zeiten, der das Engagement und die Kämpfe der beiden für menschenwürdige Lebensverhältnisse und politische Systeme in ihren Ländern eindrucksvoll dokumentiert. Kopelew starb 1997 in Köln, Wolf 2011 in Berlin.

Während für Christa Wolf ein freiwilliges Verlassen der DDR trotz aller Widersprüche und Auseinandersetzungen, vor allem nach der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann 1976, nie in Frage kam, wurde Kopelew nach seinem jahrelangen Engagement in der Menschenrechtsbewegung 1981 aus der Sowjetunion ausgebürgert. Freiwillig hätte er sein Heimatland nie verlassen, wie er noch 1977 in einem Brief an Christa und Gerhard Wolf betonte und dabei auch den grundsätzlichen Unterschied der innerdeutschen Grenze zu anderen Staats- und Nationengrenzen beschrieb: „Eine Vertreibung (Ausbürgerung) für unsereinen wäre viel schlimmer als ein Exil ‘aus Deutschland nach Deutschland’“. Dabei sei „die allgemeine Situation bei uns...wohl in manchen Hinsichten schlimmer als bei Euch, denn wir können nichts publizieren“, betonte Kopelew, wobei er indirekt auch auf die in diesem Punkt privilegierte Situation seiner deutschen Kollegin anspielte.

Wolf zahlte „einen hohen Preis“

Bei dieser wiederum hatten sich mit der gewaltsamen Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 die Zweifel an der Reformierbarkeit des kommunistischen Systems verstärkt, die ihr nach der Biermann-Ausbürgerung aus der DDR 1976 zur Gewissheit wurden. Es werde immer schwieriger, innerhalb des Systems „ehrenhaft zu arbeiten“, schrieb sie 1984 an Kopelew. Sie zahle einen moralischen Preis dafür, „daß ich, anders als eine große Reihe anderer Schriftsteller, in der DDR geblieben bin“. Die „Rechnung“ sollte ihr nach dem Fall der Mauer im sogenannten deutschen Literaturstreit, der sie nach offenen oder versteckten „Staatsdichterin“-Vorwürfen tief verletzte, noch offen präsentiert werden. Sie sehe es noch als ihre Pflicht und Möglichkeit an, das Scheitern des Experiments zu beschreiben, meinte Wolf 1984, fünf Jahre vor dem Fall der Mauer. In den Westen zu gehen, kam für sie dennoch nicht in Frage.