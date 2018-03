Anzeige

Viele Menschen hassen Clowns, und dieser Grund hat meisten einen Namen: Pennywise. Diesen schuf Stephen King in seinem Roman „Es“ im Jahr 1986. Seitdem gilt Pennywise als Kings Lieblingsfigur. Tim Curry verkörperte diesen erstmalig in einer zweiteiligen TV-Miniserie (1990). Dadurch stieg der Clown endgültig zur ikonischen Albtraum-Gestalt auf. Als Urvater aller Horror-Clowns hat Pennywise unsere Populärkultur nachhaltig geprägt.

Erfolgreichster Genrefilm

Mit der Neuverfilmung von „Es“ (2017) feierte der tanzende Horror-Clown sein Comeback. Und das mit Erfolg: Weltweit avancierte der Streifen zum erfolgreichsten Horrorfilm überhaupt. In Deutschland lösten gar über drei Millionen Menschen ein Kinoticket.

Andy Muschietti landete als Newcomer auf dem Regiestuhl von „Es“. Dabei weiß Muschietti durchaus zu überzeugen. Nur zwei Dinge kann man ihm vorwerfen: Nach einer halben Stunde erreicht der Film eine Phase, in der er sehr gehetzt wirkt. Da kommt es alle zwei Minuten zu einem neuen Auftritt von Pennywise, der nach und nach alle Mitglieder des jugendlichen Loser Clubs (unter anderem gespielt von Finn Wolfhard, „Stranger Things“) heimsucht. Das Monster ist eigentlich kein Clown, sondern verkörpert die verschiedenen Ängste der Menschen in der Kleinstadt Derry und, tritt auch mal als entstellter Leprakranker oder verzerrte Fratze auf. In diesen Szenen hätte man vielleicht besser auf ordentliche Masken als auf die nicht ganz zeitgemäß umgesetzten CGI-Darstellungen zurückgegriffen. Ein mitunter häufig zu beobachtender Trend in der Filmbranche.