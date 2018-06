Anzeige

Die Deutschen Radsportmeisterschaften sind ein Großevent für die ganze Familie. Nicht nur die Profis dürfen sich auf der Traditionsstrecke messen – beim Jedermannrennen sind Teilnehmer allen Alters aufgerufen, ihr sportliches Können zu präsentieren. Auch an die Kleinsten ist gedacht. Der Spaß steht im Vordergrund beim „Dege Bambini-Laufradrennen“. Tolle Preise warten auf die kleinen Nachwuchs-Rennradfahrer.

Als Bürgermeister der Gemeinde Einhausen bin ich stolz, solch eine Großveranstaltung in unserem Jubiläumsjahr gemeinsam mit Algis Oleknavicius ausrichten zu dürfen. Mein Dank gilt vor allem den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und allen Helfern, die seit Wochen auf Hochtouren mit der Planung der Radmeisterschaften beschäftigt sind und an diesem Wochenende für einen möglichst reibungslosen Ablauf sorgen.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an alle Bürger von Einhausen, besonders die Anwohner an der Rennstrecke. Sie sind über das sportliche Wochenende ein wenig eingeschränkt, doch keinesfalls von der Außenwelt abgeschnitten. Mehrere Querungsstellen ermöglichen die Ein- und Ausfahrt in die Wohngebiete.

Die Deutschen Radsportmeisterschaften 2018 sind ein einmaliges Erlebnis, bei dem Einhausen zum sportlichen Mittelpunkt Deutschlands wird. Lassen Sie sich diesen Event nicht entgehen und seien Sie dabei, wenn Tausende an der Strecke den Radprofis zujubeln.

Viel Spaß wünscht Ihr Bürgermeister

Helmut Glanzner

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.06.2018