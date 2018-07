Ein Hörgenuss, der Gänsehaut verursacht

Anzeige

In Allentown (Pennsylvania), Chapel Hill (North Carolina) und in der St.-John-Cathedral in New York kann man sich schon auf den Besuch von „Vivida Banda“ freuen. Der Jugendchor der Musikschule an der Peterskirche hat in den vergangenen Wochen offenbar besonders intensiv geprobt und präsentierte sich unter Leitung von Anne-Christine Langenbach sozusagen musikalisch in Topform. Gesetrn bestiegen die über 40 Sängerinnen und Sänger das Flugzeug nach Amerika, wo sie zwei Wochen lang die Ostküste bereisen und mehrere Auftritte haben. Am Mittwochabend verabschiedete sich der Chor mit einem Konzert in der Peterskirche.

20 junge Sänger

Während gemischte Nachwuchschöre manchmal mit ein paar „Alibi-Knabenstimmen“ agieren, stimmt bei „Vivida Banda“ auch die quantitative Besetzung und Mischung der Stimmlagen. Knapp 20 junge Sänger sorgten für einen vielstimmigen, farbigen und abwechslungsreichen Gesang, der kompakt und harmonisch schon im souligen modernen Gospel „O Lord, I Will Worship You“ des deutschen Kirchenmusikers Christoph Georgii aufhorchen ließ. Mit diesem Stück kann der Chor auch in den Staaten Zuhörer begeistern.

Auch in Leonard Cohens Klassiker „Halleluja“ kam der Wechsel zwischen hohen und tiefen Stimmlagen hervorragend zur Geltung, und das Halleluja wurde kraftvoll, aber nicht überzogen in den Kirchenraum geschickt.