Ein Kind mit ungewöhnlicher Begabung

Saller lässt seinen Roman an drei Orten spielen: Martha wächst in Türnow in Pommern auf, nicht weit von der polnischen Grenze. Als junge Erwachsene geht sie nach Weimar, um am Bauhaus zu studieren. Ihr Urenkel, der Ich-Erzähler, reist 2001 nach New York, als Marthas Notizbuch samt etlicher Zeichnungen prominenter Bauhauskünstler für einen Millionenbetrag versteigert wird.

In Weimar lernt Martha Walter Gropius kennen, den Bauhaus-Leiter, der durchaus Interesse an der jungen ungewöhnlichen Frau zeigt, die künstlerisch noch auf der Suche ist. Und am Bauhaus eher als irgendwo sonst ihren Weg gehen kann: Denn hier setzen die Dozenten auf neue Methoden im Unterrichten und auf neue Herangehensweisen an Kunst und Handwerk. Und hier lehren Genies wie Paul Klee oder Wassili Kandinsky, die Martha nicht nur als Studentin kennenlernt.

Theresia Enzensberger hat in ihrem Debütroman „Blaupause“ (2017) ebenfalls mit dem Bauhaus beschäftigt und eine ähnliche Frauenfigur wie Martha auf die Männerwelt in Weimar treffen lassen. Bei der Recherche haben Enzensberger und Saller oft dieselben Persönlichkeiten fasziniert.

Sallers Buch ist dennoch ganz anders, vor allem, weil er mit dem männlichen Ich-Erzähler noch eine weitere Ebene einfügt.

Szenen in New York eher schlecht

Das ist ambitioniert, aber nicht ganz überzeugend. Figuren wie die junge Martha und ihre Eltern gelingen ihm mühelos und eindrucksvoll. Die Passagen, die in New York spielen, wo die über 100-jährige Martha einen etwas merkwürdigen Auftritt hat, fallen dahinter ab. Und die Verwirrungen darüber, warum Martha ihr Notizbuch für Millionen ersteigert, ihren Urenkel aber für einen Betrüger hält, lösen sich nur holprig auf.

