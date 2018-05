Ein kraftstrotzender Auftritt

Anzeige

„Ist das ein X5?“ Der junge Betrachter, dem die Baureihen des Autoherstellers BMW nicht unbedingt fremd sind, kann keine Bestätigung erfahren. Hat er doch den kleineren X3 im Visier. Der hat in seiner mittlerweile dritten Auflage erneut zugelegt, so dass ihn auch BMW-Kenner mit dem größeren Bruder verwechseln können. Leicht gestreckt in Länge und Radstand gibt sich das SUV (Sport Utility Vehicle) nochmals dynamischer als sein Vorgänger.

BMW X3 xDrive30d Motor: Sechszylinder-Diesel Hubraum: 2993 ccm Leistung: 195 kW/ 265 PS Max. Drehmoment: 620 Nm Antrieb: Allradantrieb, Acht-Gang-Automatik Höchstgeschw.: 240 km/h Beschleunigung: 0-100 km/h in 5,8 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 6,3 l, außerorts: 5,3 l, gesamt: 5,7 l CO2-Emission: 149 g/km Abgasnorm: Euro 6 Länge: 4708 mm, Breite: 1891 mm, Höhe: 1676 mm Leergewicht: 1820 kg Kofferraum: 550 bis 1600 Liter Preis: 56 400 Euro Serienausstattung: ESP, ABS, dynamische Traktionskontrolle, Kurvenbremshilfe, Anfahrassistent, Klimaautomatik, Bergabfahrkontrolle, Aufmerksamkeitsassistent, Abstandswarnung, Radio. neu

In der Frontansicht unterstreichen die großen dreidimensional ausgestalteten Doppelnieren nebst einer Nase, die noch steiler steht, einen kraftstrotzenden Auftritt. Am Heck sorgen ausdrucksstarke Leuchten, ein weit heruntergezogener Dachspoiler und die doppelflutige Auspuffanlage für den kraftvollen Abschluss.

Mit den drei zur Wahl stehenden Ausstattungsvarianten lässt sich der Charakter des neuen X3 optisch noch besser individuellen Wünschen anpassen, je nachdem ob dem Fahrer Robustheit oder Eleganz vorschweben. Der Innenraum wirkt vertraut, aber noch eine Spur wertiger. Auffallend der große Monitor, der quasi frei auf dem Armaturenbrett steht. Wie beim 7er und 5er ist nun auch für den X3 der sogenannte BMW Display Schlüssel erhältlich. Damit wird der Fahrer beispielsweise über die Reichweite oder über fällige Service- und Wartungsarbeiten informiert. Auch kann man nachsehen, ob man die Fenster oder das Schiebedach geschlossen hat sowie die optionale Standheizung bedienen. Die Insassen genießen auf erhöhten Sitzpositionen einen guten Überblick und reichlich Platz. Viel Kopf- und Kniefreiheiten gibt auch für die Mitfahrer im Fond.