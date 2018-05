Ein moderner Klassiker

Anzeige

Die These klingt heute vollkommen einleuchtend, war 1986 aber, als der kenianische, in den USA lebende Ngugi wa Thiong’o sie in seinem Essayband „Dekolonisierung des Denkens“ darlegte, provokant: Dass die Unabhängigkeit früherer Kolonialgebiete von den Imperien des Westens nicht nur eine Frage der politischen und der wirtschaftlichen Emanzipation sei, sondern auch der intellektuellen Selbstbestimmung.

Seinerzeit machte Ngugi, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feierte und seit Jahren als Kandidat für den Literaturnobelpreis gilt, das vor allem an der Sprache fest, in der Autoren aus Afrika schreiben. Ngugi verlangte damals mehr literarische Publikationen in afrikanischen Sprachen – und hat damit, im Rückblick betrachtet, erheblich zum Selbstbewusstsein afrikanischer Intellektueller beigetragen.

Essay von Achille Mbembe

Mittlerweile eröffnen europäische Verlage Filialen in Afrika und konzentrieren sich auf den Wachstumsmarkt afrikanischsprachiger Literatur. An den Universitäten häuft sich die Kritik an der Konzentration des Wissens in Bibliotheken des Westens und wird der Zugang auch afrikanischer Akademiker zum wissenschaftlichen Diskurs eingefordert. Und so ist der Essayband „Dekolonisierung des Denkens“ in seiner Thematik einerseits zwar nicht gerade neu, in seiner thematischen Aktualität aber geradezu unübertroffen.