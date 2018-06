Ein neuer Name in der Region

Anzeige

Über ein neues Radfahrtalent verfügt die Radsportabteilung der SSG Bensheim mit Maria Woll. Sie kam erst vor gut einem Jahr zum Radsport und zeigte von Beginn an großes Leistungsvermögen. „Mein Freund Bastian Becker fährt ja selbst schon viele Jahre auf gutem Niveau und das hat mich inspiriert, mir 2017 mein erstes Rad zu kaufen“, zeigt sich die junge Dame begeistert von diesem Entschluss.

Sie ist so etwas wie eine Bergspezialistin geworden, denn bereits im ersten Rennjahr gewann sie das Bergzeitfahren in Homburg bei den Titelkämpfen des Saarlandes und Rheinland-Pfalz und wenig später wurde sie Hessische Meisterin in Schotten.

Ihr ersten Straßenrennen bestritt sie im August 2017 in Bellheim und in diesem Jahr wurde sie Zweite der Hessischen Meisterschaften auf der Straße. Sie ist derzeit für das Team Stuttgart unterwegs und belegt in der Rad-Bundesliga momentan Platz 14 der Gesamtwertung. pfl