Anzeige

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Gäste,

„alles neu macht der Mai“, heißt es in dem bekannten Gedicht von Hermann Adam von Kamp. Auch in Ketsch gibt es beim diesjährigen Maifest einige Veränderungen und Neuerungen: Entlang der beiden Parkplatzachsen vor der Rheinhalle darf nach Herzenslust flaniert werden. Die Grünfläche dazwischen soll ein Ort der Geselligkeit sein. An den dort aufgestellten Sitzbänken kann man sich Speisen und Getränke schmecken lassen und das abwechslungsreiche Bühnenprogramm genießen. Drei Live-Bands wollen für Stimmung sorgen!