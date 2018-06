Ein Platz in der Mitte und nicht lesen

Anzeige

Hamburg.Eine lange Strecke mit dem Auto, und dem Kind wird schon nach der zweiten Kurve schlecht? Mit ein paar Tipps können Eltern versuchen, die Reiseübelkeit etwas einzudämmen. Der Platz in der Mitte der Rückbank ist am besten, da das Kind hier freie Sicht nach vorne hat. Aus dem Seitenfenster zu gucken, bringt nichts. Dort zieht die Landschaft zu schnell vorbei, um sie zu fixieren. Vor der Fahrt essen Kinder am besten etwas Leichtes wie Brot, Obst oder ein bisschen Rohkost, heißt es in der Zeitschrift „Eltern family“.

Außerdem hilft Ablenkung: DVDs gucken oder lesen sind allerdings ungünstig, weil dem Kind so noch schneller schlecht wird. Besser: CDs hören, Wortspiele spielen. Kinder merken in der Regel gut selbst, wenn ihnen schlecht wird. Das sollten Eltern ernst nehmen und bei der nächsten Gelegenheit anhalten.