„Ein Platz zwischen eins und fünf“

Anzeige

Quasi aus dem Stand hat der SC Olympia Neulußheim II in der vergangenen Saison in der Kreisklasse B1 einen einstelligen Tabellenplatz erreicht. „Ich bin hochzufrieden. Durch die Tatsache, dass wir ja vom ersten Spieltag an nie den kompletten Kader hatten, war es sensationell, was die Jungs erreicht haben“, lobt SON-Trainer Sascha Dörrmann.

Und damit spielt der Übungsleiter nicht allein auf den überzeugenden siebten Tabellenplatz an, sondern insbesondere auch die 105 Tore, die seine Truppe den gegnerischen Teams eingeschenkt hat – ein mehr als respektabler Wert für einen Aufsteiger. Mit nur einem Jahr der Ligazugehörigkeit hat sich der SC Olympia II damit bereits in der Klasse etabliert und war stets in der Lage, auch die Großen des Klassements zu ärgern.

Sonntag, 19. August, 12.30 Uhr: TSV Neckarau II (A), So., 26. ... Sonntag, 19. August, 12.30 Uhr: TSV Neckarau II (A), So., 26. August, 12.30 Uhr: FV 08 Hockenheim II (H), So., 2. September, 12.30 Uhr: PSG Mannheim (A), So., 9. Sep tember, 12.30 Uhr: SG Ofters heim II (H), So., 16. September,

Zielsetzung fällt schwer

Das soll auch in der neuen Saison so bleiben, zudem geht der Blick ein kleines Stückchen nach oben. „Eine Zielsetzung ist schwer. Wenn wir es als Team schaffen, traue ich uns einen Platz zwischen eins und fünf zu“, geht Dörrmann offensiv voran. Dennoch steckt man nach dem Abstieg der Kreisliga-Mannschaft erst einmal in der Sichtungsphase, das Kollektiv mit den Neuzugängen muss sich finden, zudem gilt es, die Defensive für neue Aufgaben zu mehr Stabilität zu führen.