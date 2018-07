Ein Poet der Naturforschung

Anzeige

Die Glassäule in der Mitte von Horst Busses Atelier wirkt leicht und luftig, Treibgut, Perlmutt und der feine Sand scheinen in der Luft zu schweben. Im Hintergrund schlagen auf großformatigen Fotografien mächtige Atlantikwellen an den Strand. Man wünscht sich in diesem Moment, dass die verheißungsvolle Meeresbrise bis in das Atelier von Horst Busse an der Bergstraße weht. Doch am Freitagabend bei der Vernissage zur Ausstellung „Das Meer ist groß“ drückt die Hitze unerbittlich. Krautrocker Ax Genrich scheint das kaum etwas auszumachen. Zum Auftakt spielen er und seine Musikerkollegen ihr Cover von „Under pressure“.

Keiner könnte die Einführung in die Ausstellung besser machen als der Walldorfer Künstler Hartmuth Schweizer, der neben Bildender Kunst und Kunstgeschichte auch Biologie, Chemie und Physik studiert hat und in seiner Rede Parallelen zum großen Naturforscher und Sammler Alexander von Humboldt (1769 bis 1859) zieht. Humboldt – seiner Zeit weit voraus – erkannte schon im 18. Jahrhundert, dass in der Natur alles zusammenhängt. Diese Verbindung sieht er auch bei Busse, in dessen Atelier ein Werkstattregal mit Objekten, die die Natur geschaffen hat, eine „Sammlung ganz im Humboldtschen Sinne“ sei. „Gemacht, um zu verstehen, was die Natur antreibt“, sagt Schweizer.

Aufenthalt in Andalusien

Darstellungen des Meeres als Naturgewalt, das gibt es in der Kunst seit der Antike. Dennoch beschäftigten sich beiden Künstler Horst Busse und Thomas Veigel auf außergewöhnliche Weise mit diesem Thema. Schon der monolithische Titel der Ausstellung „Das Meer ist groß“ vermittle das unergründbare Phänomen Meer, ergänzt von den Fotografien von Thomas Veigel, die den gewaltigen Wassermassen Präsenz verleihen.