Ein Quintett freut sich auf Einhausen

Alle fünf sind in der Region bestens bekannte Gesichter und das ein- oder andere Mal in einer gemeinsamen Trainingsgruppe unterwegs. Was gibt es derzeit über sie zu berichten? Sascha Starker ist zwar hin- und wieder auf dem Rennrad unterwegs, wechselte aber die Radsportart, stieg auf das Mountainbike um und eilt hier von Erfolg zu Erfolg. Bereits auf dem Rennrad war er als anerkannter Bergspezialist unterwegs, gewann Titel auf Landesebene und zeigte auch bei der Deutschen Meisterschaft in Bensheim seinen großen Willen.

Jan Dieteren hat seine Krebserkrankung hinter sich und kann sich wieder voll und ganz dem Radsport widmen. Nachdem er die letzten Jahre für das Team Stölting und Leopard Pro Cycling unterwegs war, erhielt er 2017 keinen neuen Vertrag mehr. Das Team Brandenburg nahm ihn 2018 unter Vertrag und nun fährt er an der Seite ehemaliger Konkurrenten wie Leo Appelt. Jan Dieteren freut sich auf das Rennen in Einhausen und auf seine zweite Deutsche Radsportmeisterschaft in der Region. 2015 war er schon bei der DM in Bensheim dabei und zeigte sich acht Runden lang in der Spitzengruppe.

Um Christian Mager ist es etwas ruhiger geworden. Der Zwingenberger fuhr viele Jahre auf beachtlichem Niveau, fuhr für das Team Heizomat und zuletzt für Hrinkow Advarics Cycleang. 2017 wurde er bei einer Rundfahrt in Rumänien bester in der Punktewertung und gewann eine Etappe. Er begann eine Ausbildung bei der Bundespolizei und da liegt auch derzeit der Schwerpunkt. Dennoch fährt er weiterhin Radrennen für das Hermann Radteam und ist in Einhausen am Start.