Ein Raum für Besinnung und Entspannung

Die Karwoche geht zuende: Im kleinen ökumenischen Kirchenraum auf Franklin in der ehemaligen Elementary-School, in der Wasserwerkstraße 70 (gegenüber Friedhof Käfertal) bieten heute am Gründonnerstag die evangelische und die katholische Kirche im neuen Stadtteil in Käfertal mit einem österlichen „Feier-Abend“ eine Stunde Zeit für Begegnung, Entspannung, Gespräch und Besinnung um 18 Uhr an. Dieses offene Angebot mit Platz für 30 Gottesdienstbesucher wird nach Ostern immer mittwochs um 18.30 Uhr fortgesetzt. Zur Einstimmung auf die Osternacht gibt es dann morgen am Karfreitag um 20 Uhr unter dem Motto „Die dunkelste Stunde“ einen meditativen ökumenischen Gottesdienst. dv