Ein Wunsch zum 35. Geburtstag

Marcus Burghardt ist der amtierende Deutsche Radsportmeister, holte den Titel im letzten Jahr bei der DM in Chemnitz. Noch gut in Erinnerung ist sein toller Auftritt bei den Titelkämpfen 2015 in Bensheim, als seine couragierte Leistung mit Platz drei und der Bronzemedaille belohnt wurde. Er freute sich sichtlich über den unerwarteten Erfolg und strahlte damals mit Überraschungssieger Emanuel Buchmann um die Wette.

Auch mit 35 Jahren – er hat am Samstag vor dem Rennen Geburtstag – ist Marcus Burghardt ein Fahrer der immer alles gibt. Auf einer Abfahrt einer Tour de France Etappe im Jahre 2016 sorgte er für Aufsehen, als er mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 130 Stundenkilometern gemessen wurde. Er zeigte sich auch hier als Helfer für sein Team von allerhöchster Qualität.

Er fährt seit letztem Jahr für das Team Bora hansgrohe, bei dem auch Radweltmeister Peter Sagan unter Vertrag steht. Zuvor war er für Wiesenhof (2003/04), T-Mobile (2005 bis 2009) und BMC (2010 bis 2016) aktiv.