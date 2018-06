Ein Zeichen für den Neuanfang setzen

Anzeige

Die Holzbauweise und der Durchgangsweg zum Innenhof waren es auch, die am Ende die Jury überzeugten, berichtete Royar. Außerdem berücksichtige der Entwurf einerseits die Vorgabe, die Gemeindehausflächen deutlich zu reduzieren, andererseits die Planung, die Kindertagesstätte von zwei auf vier Gruppen zu vergrößern. Damit komme die Gemeinde sowohl den Forderungen der Landeskirche als auch den Wünschen der Stadt Weinheim nach, was die Erweiterung der Kita angeht.

Die Stadt Weinheim und der evangelische Oberkirchenrat waren mit jeweils drei Vertretern in der Jury vertreten, der außerdem als Experten drei freie Architekten sowie drei stimmberechtigte und fünf beratende Mitglieder der Kirchengemeinde angehörten.

Etwa 50 Gemeindemitglieder machten sich am Sonntag selbst ein Bild von den Entwürfen. „Unser Wunsch ist es, etwas komplett Neues zu schaffen“, sagte Royar in seiner kurzen Ansprache. Dies solle ein Zeichen für den Neuanfang der Gemeinde in der Weststadt sein. Allerdings bat er um Geduld. Da für das auf 2,4 Millionen Euro veranschlagte Projekt ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erforderlich ist, rechne man erst im Frühjahr 2020 mit dem Baubeginn.

Im Rahmen einer Gemeindeversammlung, die am Sonntag, 8. Juli, im Anschluss an den Gottesdienst gegen 11.15 Uhr beginnt, werden die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs noch einmal vorgestellt. Die endgültige Entscheidung trifft dann der Kirchengemeinderat. pro

